Boğazköy’de Park Halindeki Araç Ateşe Verildi

Boğazköy’de bu sabaha yakın, Hasan Hüseyin Tatlı’ya ait park halindeki araç ateşe verildi.

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25/09/2021

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Boğazköy’de Park Halindeki Araç Ateşe Verildi

Boğazköy’de bu sabaha yakın, Hasan Hüseyin Tatlı’ya ait park halindeki araç ateşe verildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 03:30 sıralarında, Boğazköy’de Oray-11 sitesinde, Hasan Hüseyin Tatlı’ya ait, apartmanın park alanı içerisinde park halindeki jeep araç, üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilerek kasti hasara uğratıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen  yangın neticesinde konu aracın ön motor kısmı ve iç kısmının tamamen, diğer kısımları ise kısmen yandığı belirtilen açıklamada,  olayla ilgili soruşturmanın  devam ettiği kaydedildi.

25/09/2021 10:38
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TAGS: Boğazköy, Araç, haber, kıbrıs, Hasan Hüseyin Tatlı’
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