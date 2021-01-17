Boğazköy’de şiddetli dolu yağışı…

Haber Kıbrıs-Özel

Ülkemizi etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Yurdun birçok yerinde yağmur yağışları devam ederken Boğazköy’de şiddetli bir dolu yağışı başladı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre Boğazköy’de saat 13.15 sırlarında başlayan dolu yağışı sürüyor.

Öte yandan Meteoroloji Dairesi, yer yer sağanak ve fırtına, çarşambadan itibaren ise sabah saatlerinde don olayı beklendiğini duyurdu.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk yarısı 15 - 18ºC, ikinci yarısı ise 11-14ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, yağış anında yer yer fırtına şeklinde, ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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17/01/2021 13:27