Boğazköy'de YANGIN

Boğazköy'de bugün saat 15:00 sıralarında, taşocakları ile askerin birliğin arasında bulunan arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın sonucu yaklaşık iki dönümlük arazi içerisinde bulunan makilik alan ve genç fidanlar ile yabani zeytin ve harup ağaçları yanarak zarar gördü.