Gazimağusa'da Kapalı Maraş’ın halka açık plaj bölümünde yüzmek için denize giren Emre DUMAN (E-34) denizin dalgalı olması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.

Polisten olayla ilgli açıklama şu şekilde:22.10. 2022 tarihinde, saat 14:45 sıralarında, Kapalı Maraş’ın halka açık plaj bölümünde yüzmek için denize giren Emre DUMAN (E-34) denizin dalgalı olması sonucu boğulma tehlikesi geçirmiştir.

Söz konusu şahıs arkadaşları tarafından kurtarılarak, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Göğüs Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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23/10/2022 10:13