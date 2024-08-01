Boğulma tehlikesi geçiren 82 yaşındaki Erdoğan Çakır yoğun bakımda…

ads ads ads ads
01/08/2024

ads
Boğulma tehlikesi geçiren 82 yaşındaki Erdoğan Çakır yoğun bakımda…

 İskele’de dün akşamüstü yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 82 yaşındaki Erdoğan Çakır, ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavi görüyor.

Polis bültenine göre, dün saat 19.00 sıralarında, İskele’de denize giren Erdoğan Çakır (E-82), kıyıdan yaklaşık 50 metre içeride yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi.

Sahilde bulunanlar tarafından kıyıya çıkarılarak ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çakır, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

01/08/2024 09:44
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs, Erdoğan Çakır
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.