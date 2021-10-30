Boğulma tehlikesi geçiren şahıs kurtarılamadı

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30/10/2021

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Boğulma tehlikesi geçiren şahıs kurtarılamadı

Bafra Oteller Bölgesinde,  bugün saat 13:00 sıralarında,  deniz içerisinde bulunduğu sırada boğulma tehlikesi geçiren Arzu Elveren (K-35)'i kurtarmak için denize giren İlhan Elveren (E-59) boğularak yaşamını yitirdi.

Arzu Elveren, bölgede bulunan başka bir şahıs tarafından kurtarılarak dışarıya çıkarıldı.

 Aynı şahıs tarafından dışarıya çıkarılan İlhan Elveren, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı . Soruşturma devam ediyor.

30/10/2021 15:00
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TAGS: Arzu Elveren, ilhan Elveren, bafra, boğulma
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