Boji’ye ahlaksız kumpas
İstanbul’u toplu taşıma araçlarıyla gezerek ünlenen Boji’nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddiası sosyal medyayı birbirine kattı. İddialar üzerine Boji’nin gün boyu eğitim merkezinde olduğu bildirilirken, dışkının koltuğa bir yolcu tarafından koyulduğu ortaya çıktı.
21/11/2021
İstanbul’da tramvaya binen sosyal medya kullanıcısı, tramvayın bir koltuğundaki Köpek dışkısını fotoğrafladı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, ‘İBB’nin kadrolu köpeği BOJİ tramvaya pisledi’ notu ile paylaşıldı. Çok sayıda kişinin tepkisine neden olan fotoğrafa “Boji artık yoldan çıktı, yüz verilirse olacağı bu, yeter artık Boji de Boji” gibi yorumlar geldi.
CEBİNDEN ÇIKARIP KOYMUŞ
Gelen tepkiler üzerine, Boji adına açılan sosyal medya hesabından eğitmeni Ali Yeşilırmak ile fotoğrafı paylaşılarak, “Bugün tüm gün kulübedeydim, İstanbul’u gezmedim bile. Tramvayı kirletip suçu bana atmışsın. Kötüsün” notu düşüldü. Boji’nin özel eğitim aldığı, olayın yaşandığı günün de eğitim günü olduğu belirtildi. İBB, sosyal medyada büyük bir tartışmaya neden olan olayın ardından tramvayın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelenen görüntüde, ayaktaki bir erkek yolcunun dışkıyı cebinden çıkartarak koltuğun üzerine bıraktığı görüldü.