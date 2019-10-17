Boksör Patrick Day, Yaşam Mücadelesini Kaybetti

ABD'de yapılan boks maçında aldığı darbeyle nakavt olan Patrick Day, 4 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitirdi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Chicago kentindeki Wintrust Arena'da Charles Conwell ile 13 Ekim'de yaptığı müsabakanın 10. raundunda başına aldığı sol kroşeyle nakavt olan 27 yaşındaki Day'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu. Twitter'dan yaptığı açıklamayla üzüntüsünü belirten Conwell, "Tek amacım kazanmaktı. Bunun olmasını hiç istememiştim. Kimse böyle bir ölümü hak etmiyor. Yaşananları geri alabilsem hemen yapardım." ifadelerini kullandı.

17/10/2019 11:10