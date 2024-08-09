Boksta erkekler 51 kiloda Özbekistanlı Hasanboy Dusmatov altın madalya kazandı

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09/08/2024

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Boksta erkekler 51 kiloda Özbekistanlı Hasanboy Dusmatov altın madalya kazandı

Roland-Garros'ta gerçekleştirilen müsabakalarda Fransız Billal Bennama ile Özbekistanlı Hasanboy Dusmatov karşı karşıya geldi.

İlk raundu 3-2 kazanan Hasanboy Dusmatov, ikinci rauntta da rakibine 4-1'lik üstünlük kurdu.

Son raundu 4-1 kazanan Dusmatov, toplamda 5-0'lık skor üstünlüğüyle altın madalyanın sahibi oldu.

Fransız boksör Billal Bennama ise gümüş madalya elde etti.

Yarı final maçlarında Billal Bennama'ya kaybeden Dominik Cumhuriyetli Yunior Alcantara Reyes ve Hasanboy Dusmatov'a yenilen Yeşin Burun Adaları'ndan David Pina bronz madalya kazandı.

09/08/2024 12:51
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TAGS: Hasanboy Dusmatov, boks
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