Bolatcan: 3 bin ton rekolte bekliyoruz…

Haber Kıbrıs-Özel

Ülkemizde harnup hasadı geçtiğimiz günlerde başladı. Harnup Üreticileri Birliği yönetimi geçtiğimiz gün üreticilerle bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Harnup Üreticileri Birliği Başkanı Bekir Bolatcan, toplantının detaylarını ve ülkede harnup üreticilerinin beklentilerini Haber Kıbrıs’a anlattı. Bu yıl 3 bin tonun üzerinde bir rekolte beklentisi olduğundan söz eden Bolatcan üreticinin kilo başına 1 sterlin yani 43 TL bandında bir fiyat belirlenmesini beklediklerini söyledi.

Hükümet yetkilileri ile görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Bolatcan, ülke harnubuna sahip çıkılması yönünde çağrıda bulundu.

“Başka tüccarlarla görüşmelerimiz sürüyor”

Ülke harnubunu birlik olarak ihraç etmek için yurt dışından tüccarlarla görüşmeler yaptıklarından söz eden Bolatcan “Bu hafta ziyaretimize gelecek olan tüccarlar var. Daha sonra biz de onlara bir ziyaret düzenleyeceğiz” dedi.

“Teşvik beklentimiz var”

Geçtiğimiz yıl hükümet harnuba kilo başına 10 TL’lik bir teşvik vermişti. Harnup Üreticileri Birliği Başkanı Bekir Bolatcan, hükümetten bu yıl da destek beklediklerini ifade ederken “Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’ndan bu yönde söz aldık. Harnup alımında Binboğa Yem Fabrikası, yasalar çerçevesinde en yetkili kurum. Doğru fiyatlandırma yapılarak Binboğa Yem Fabrikası üzerinden üreticinin ürünü alınabilir. Biz üreticimizin mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.