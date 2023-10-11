Bolatcan: Üreticiyi düşünmek zorundaydık…

Bahadır AYNA

Ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip “Kara altın” olarak da adlandırılan harnupta taban fiyat belirlendi. Harnupta 20 TL olarak belirlenen taban fiyat üreticinin yüzünü güldürmedi. Yaklaşık 2 aylık bir gecikme sonrası harnubun üreticiden kilo başına 20 TL’den alınacak olması gelecek sene için “Harnup üreticisi ürününe sahip çıkacak mı” sorusunu gündeme getirdi. Haber Kıbrıs’ın sorularını yanıtlayan Harnup Üreticileri Birliği Başkanı Bekir Bolatcan, alımın devlet iştiraklerinden olan Binboğa Yem Fabrikası üzerinden yapılacağını söyledi. Bolatcan önümüzdeki hafta alıma başlanmasını beklediklerini ekledi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl harnup kilo başına 24 TL’den üreticiden alınırken bu yıl 35 TL beklentisi vardı ancak fiyat 4 TL geriledi.

Bolatcan: Fiyattan memnun değiliz ama üretici mağdur edilmedi…

Harnup Üreticileri Birliği Başkanı Bekir Bolatcan, Başbakan Ünal Üstel ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle’nin üreticiyi mağdur etmediğini savundu.

Ülkede 2 aylık sürecin sonunda fiyatın belirlenmesinden memnuniyet duyduklarını aktaran Bolatcan, “Devlet bizi fırsatçı tüccarların eline bırakmadı.” ifadelerini kullandı.

Fırsatçı tüccarların 10-12 TL’den harnup alamaya başladıklarını anlatan Bolatcan “Fiyattan memnun olmadık. En azından fırsatçılara prim verilmeyecek.” dedi.

Bolatcan, Türkiye’nin halen fiyat belirlemediğini aktarırken Başbakan Üsten’in inisiyatif alarak fiyat açıkladığını ve bu durumun tarihte bir il olduğunu söyledi.

Harnupta beklenen fiyatın 35 TL bandında olduğunu hatırlatan Bekir Bolatcan üreticinin tümünü düşünerek 20 TL’ye onay verdiklerini ekledi.

Bolatcan, Harnup Üreticileri Birliği olarak tüccar arayışı içerisinde olduklarını da ekledi.