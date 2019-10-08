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Bolayır ve Adil’in 'FMR' adlı sergisinin açılışı gerçekleşti

“FMR” adı verilen ortak sanat sergisinin açılışı dün akşam gerçekleşti. 

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08/10/2019

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Bolayır ve Adil’in 'FMR' adlı sergisinin açılışı gerçekleşti

Aslı Bolayır ve Alev Adil’in “FMR” adını verdikleri ortak sanat sergisinin açılışı dün akşam gerçekleşti. 
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki sergide eşi Meral Akıncı’yla birlikte yer alan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sergiyi gezerek sergilenen eserler hakkında Aslı Bolayır ve Alev Adil’den bilgi aldı. 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Aslı Bolayır ve Alev Adil’i tebrik ederek, gelecekteki sanat çalışmalarında başarılar diledi.

08/10/2019 10:38
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