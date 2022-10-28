“Bölge halkından gelen talep nedeniyle aday oldum”

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28/10/2022

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“Bölge halkından gelen talep nedeniyle aday oldum”

   Yeniboğaziçi’nde farklı dönemlerde belediye başkanlığı yapmış olan Katip Demir, bölge halkından gelen talep üzerine yeniden belediye başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

   Yeniboğaziçi belediye hudutlarındaki tüm köylere kalıcı hizmetler götürdüğünü, kendinden sonra bu hizmetlerin üzerine bir şey konulmadığını belirten Katip Demir, bunu gören bölge halkının, yeniden hizmet almak için aday olması yönünde kendisine aşırı talepte bulunduğunun altını çizdi.

    Katip Demir, “Yeniboğaziçi Belediyesi hudutlarındaki halka özlediği hizmeti vermek için belediye başkanlığına aday olmaya karar verdim” açıklamasında bulundu.

28/10/2022 18:28
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TAGS: “Bölge halkından gelen talep nedeniyle aday oldum”
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