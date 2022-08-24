Bölgede kanalizasyon ve yol tamiratı ihtiyacı da var…

Lefkoşa Dumlupınar Siteleri halkı, Lefkoşa Belediyesi’nden, bölgeye bir çocuk parkı yapılmasını talep ediyor.

Lefkoşa Dumlupınar Siteler bölgesinde yoğun çocuklu aile nüfusu olduğunu belirten bölge halkı, şu anda eklenen ve de eklenecek olan yeni sitelerle her geçen gün bu nüfusun artmakta olduğunu vurguladı.

Vatandaşlar, bu bölgede özellikle çocukların yürüme mesafesinde güvenle oynayabilmelerini ve mahalle kültürünü artıracak arkadaşlık ilişkilerini geliştirmelerini sağlamak adına bir park alanının olmamasının aileler için çok ciddi bir problem olduğunu kaydetti.

Ayrıca semt halkının kanalizasyon ve yol tamiratı ihtiyacı olduğuna dikkat çeken bölgedeki vatandaşlar, bu sebeple Lefkoşa Türk Belediyesi’nin belirtilen konulara ivedilikle çözüm getirmesini beklediklerini söyledi.

Siteler bölgesinden yaklaşık 100 hanenin temsilcisi bu amaçla bir grup kurarak, park ve altyapı talepleri için kampanya başlattı.

Grup, 25 Ağustos Perşembe günü taleplerini iletmek üzere Lefkoşa Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile görüşecek.

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24/08/2022 14:12