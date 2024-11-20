Bölgede serin ve nemli hava etkili

Alçak basınç sistemi ve üst atmosferdeki serin hava kütlesi, bölgede yer yer sağanak yağışlara neden olacak. Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji Dairesi, bölgede alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altına girdiğini açıkladı. Dairenin raporuna göre hava parçalı bulutlu, zamanla yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında kalması beklenirken, rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, yağış anında ise kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.