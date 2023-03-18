Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkilerin normalleşmesinin bölgesel etkilerine dikkati çekerek, "Bölgenin istikrarı için, ekonomik kalkınması için, var olan sorunların çözümünde oynanacak rol için ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini hepimiz biliyoruz. Bölgemizin huzura ihtiyacı var. Dolayısıyla bölgemizin huzur ve bekası için birlikte çalışmamız lazım." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kahire'deki Tahrir Sarayı'nda yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, sıcak ev sahipliği için mevkidaşı Şukri’ye teşekkür ederek, kendisinin Mısır’a ilk ziyareti olduğunu belirtti.

Şukri ile bundan sonra daha sık birbirlerini ziyaret edeceklerini ifade eden Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşını en kısa zamanda Türkiye’de misafir etmekten memnuniyet duyacağını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin ardından Türkiye’ye verdikleri destekten dolayı Mısır hükümetine ve Mısır halkına teşekkür ederek, “Bu zor zamanlarda gösterilen dayanışmayı, verilen desteği halkımız, bizler hiçbir zaman unutmayacağız.” dedi.

Depremin ardından Mısır’dan Türkiye’ye ciddi miktarda insani yardım geldiğine işaret eden Çavuşoğlu, Şukri’nin 27 Şubat’ta Türkiye ziyaretinde de deprem bölgelerini havadan incelediklerini anımsattı.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Mısır arasında tarihsel bağlar bulunduğunu, iki ülkenin ortak kültüre sahip olduğunu dile getirerek, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Sisi’nin geçen yıl Katar’ın başkenti Doha’da yaptıkları görüşmenin ardından bundan sonra Ankara ile Kahire arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iki cumhurbaşkanının yeniden bir araya gelme konusunda Şukri ile kendisinin görevlendirildiğini belirten Çavuşoğlu, sürecin bu aşamaya gelmeden önce de Şukri ile farklı platformlarda görüştüklerini ve iki ülke ilişkilerini nasıl normalleştirebileceklerini konuştuklarını kaydetti.

- "Bundan sonraki süreçte de daha yakından çalışacağız"

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesi konusunda somut adımlar atılmasından kendisinin ve Mısırlı mevkidaşının memnuniyetini dile getirerek, "Bundan sonraki süreçte de daha yakın işbirliğiyle çalışacağız." diye konuştu.

Mısır’ın Doğu Akdeniz, Arap dünyası, Filistin ve Afrika için önemli bir ülke olduğuna ve önemli bir rolü bulunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Kahire’nin Filistin konusundaki oynadığı rolü de takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Mısır’ın ikili ilişkilerinin normalleşmesinin önemine değinerek, şöyle devam etti:

“İkili ilişkilerimizi geliştirirken sadece iki ülkenin yararına neler yapılabiliriz diye konuşmuyoruz. Bunun ötesinde ilişkilerimizin normalleşmesinin önemi var. Bölgenin istikrarı için, ekonomik kalkınması için, var olan sorunların çözümünde oynanacak rol için ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini hepimiz biliyoruz. Bölgemizin huzura ihtiyacı var. Dolayısıyla bölgemizin huzur ve bekası için birlikte çalışmamız lazım."

Türkiye ile Mısır ilişkilerinde geçmiş yıllarda yaşanan kopukluğa değinen Çavuşoğlu, "İlişkilerimizde bir kopukluk oldu. Sanırım bundan alacağımız dersler de var. Bundan sonraki süreçte görüş ayrılıklarımız olacaktır elbette. Olabilir, bu doğaldır. Kardeşler arasında da olur ama ne olursa olsun bu bağlarımızı bir daha koparmamak için de iki taraf olarak üzerimize düşeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

- Filistin konusu ele alındı

Çavuşoğlu, görüşmede Filistin konusunun ve Mısır'ın oynadığı rolün de ele alındığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ramazan yaklaşıyor ve İsrail'de Hamursuz Bayramı ile aynı zamana denk geliyor. Dolayısıyla Ramazan ayında Filistin’de, Mescid-i Aksa’da, Kudüs’te gerginlik olmaması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda Mısır’ın oynadığı rolü de hem takdir ediyoruz hem de güçlü şekilde destekliyoruz. Ürdün’ün çabalarına da destek veriyoruz. İsrail’e de gerekli mesajları veriyoruz, hatırlatıyoruz."

Devam eden Ukrayna savaşının da hem dünyaya hem de her iki ülkeye etkilerini ele aldıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Özellikle tahıl konusunda, son gelişmeler, son çabalar hakkında bilgi verdim bugünkü toplantımızda. Türkiye olarak savaşın bir an önce sona ermesi için çabalarımızı sürdürüyoruz. Ama maalesef bir yılı geçti ve savaş halen devam ediyor." açıklamasında bulundu.

- "Özellikle tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda BM ile yoğun bir çaba içindeyiz"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin savaşın dünya üzerindeki etkilerini azaltmak için çeşitli adımlar attığına vurgu yaparak, "Özellikle tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda BM ile yoğun bir çaba içindeyiz. Rusya 2 aylık bir süre için uzatılabileceğini söyledi. Aslında bugün bir önceki anlaşmanın son günü, 2 aydan sonra da bunun devam etmesi konusunda çabalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Görüşmede, Irak, Suriye ve terörizm gibi konuların ele alındığını anlatan Çavuşoğlu, "Terörizmle mücadelede ayırt etmeksizin tüm terör örgütleriyle mücadelenin önemi konusunda da hemfikiriz, çünkü hepimize tehdit oluşturuyorlar. Sonuçta (görüşmede) birçok bölgesel konuyu samimi bir ortamda değerlendirme imkanımız oldu." dedi.

- "Açığı kapatmak için bizim her alanda hızlı davranmamız gerekiyor"

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Doha'daki görüşmeleri sonrası bir daha ne zaman görüşmeyi planladıklarına ve büyükelçi atamalarına ilişkin bir soru üzerine, söz konusu görüşmenin ardından her iki cumhurbaşkanının da kendilerinden görüşme hazırlığı yapmayı istediklerini ve çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Şu anda Türkiye’de bir seçim sürecinin başladığını belirten Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Belki seçimden hemen sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız (Erdoğan) ile sayın Cumhurbaşkanı Sisi bir araya geleceklerdir. Onun zamanlamasına kendileri karar verir ama hazırlığını yapmak da bize düşer. Sadece büyükelçileri atama konusunda değil, 9 yıllık açığı kapatmak için bizim her alanda hem hızlı davranmamız gerekiyor hem de yakın çalışmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapabileceğimizi de zaten bugünkü görüşmemizde değerlendirdik."

Basın toplantısının sonunda her iki bakan da tüm Müslüman dünyasının Ramazan ayını şimdiden tebrik etti ve bu ayın İslam dünyasında barış ve huzura vesile olmasını temenni etti.

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18/03/2023 16:18