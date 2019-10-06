Bölgeye elektrik verilemiyor…

Ülkemizi etkisi altına alan şiddetli fırtına Gönyeli’de hasara neden sebep oldu.

Gönyeli Martı Sokak üzerinde bulunan bir ağaç şiddetli rüzgarın etkisi ile devrildi. Devrilen ağaç bölgede bulunan elektrik tellerinin üzerine düştü.

Bölgede yaklaşık 2 saattir elektrik yok. Öte yandan ağacın elektrik tellerinin üzerine düşmesi tellerin kıvılcım çıkarmasına neden oldu. Birçok vatandaş bölgede kısa süreli panik yaşandığını aktardı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre Kıb-Tek ekipleri bölgeye elektrik enerjisi verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor ancak çalışmaların ne zaman tamamlanacağı ile ilgili bilgi verilmedi.

Fotoğraf: Arşiv

06/10/2019 17:34