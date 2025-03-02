Bolivya'da iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 37 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 37 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Polis, ülkenin Potosi bölgesindeki Uyuni ve Colchani güzergahları arasında iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.

Kazada 37 yolcunun yaşamını yitirdiğini aktaran polis, yaralanan 30 kişinin Oruro ve Potosi yakınlarındaki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Polis, sürücülerden birinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, diğerinin ise durumunun stabil olduğunu kaydetti.

Bir otobüsün Güney Amerika'nın en büyük festivallerinden biri olan Oruro Karnavalı'nın düzenlendiği Oruro şehrine gitmekte olduğunu belirten polis, kazanın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını aktardı.