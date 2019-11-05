Bolivya'da muhalifler gösterileri radikalleştirme kararı aldı

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını isteyen muhalifler, ülkedeki ekonomik hayatı durdurmak ve kamu hizmetlerini aksatmak için devlet daireleri ve sınır kapılarında eylem yapma kararı aldı. Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan ve Devlet Başkanı Evo Morales'in kazandığı seçimlerin ardından muhaliflerin hile iddiası ile başlattığı protesto ve şiddet eylemleri ile iddiaların incelenmesi için Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) tarafından gerçekleştirilen denetimler ve Morales taraftarlarının destek gösterileri sürüyor. Kentlerde yolları barikatlarla kapatmaya çalışan, protestolarının bir çoğu şiddet olaylarına dönüşen ve Morales'e istifa etmesi için cumartesi günü 48 saat süre tanıyan sağcı Sivil Komitelere mensup muhalifler, bu sürenin sonunda yine Santa Cruz kentinde düzenlenen mitingde buluştu. Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho, mitingdeki konuşmasında, "Biz onun istifa etmeyeceğini biliyorduk ama bu kavganın geri dönüşü yok. (Hükümeti devirme) Hedefimize ulaşmak zorundayız. Halk, halkı öldüren hükümetin istifasını istiyor. Sabrımız taştı, dolayısıyla genel sivil grevi radikalleştirmeye karar verdik." ifadesini kullandı.

"Tüm kamu kurumları ve sınırlardaki çalışmaları durdurmak için mutabakata vardık"

Ülkedeki ekonomik hayatı durdurarak ve kamu hizmetlerini aksatarak Morales'i istifaya zorlayacaklarını belirten Camacho, bugünden itibaren "Tüm kamu kurumları ve sınırlardaki çalışmaları barışçıl ve sağlam bir şekilde durdurmak için Bolivya'daki Sivil Komiteler olarak mutabakata vardık." dedi. Camacho, gösterilerde uluslararası havalimanları ve sağlık hizmetlerini hedef almayacaklarını savundu. Sağcı muhaliflerin istifa çağrısı karşısında Morales destekçisi madenciler ve işçi sendikalarının yanı sıra yerliler ve köylüler ise başkent La Paz’daki hükümet sarayı Casa Grande del Pueblo ve önemli merkezlerde nöbet tutma kararı almıştı.

Camacho, hakkında rüşvet iddiaları bulunan yargıcın devlet başkanı olmasını istedi

Bu arada cumartesi günü Morales'e ultimatom veren ve ordudan destek isteyen Camacho, ülke basınındaki haberlere göre, başka bir organizasyonda yaptığı konuşmada, Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) üyelerinden Maria Cristina Diaz Sosa'nın Morales'in yerine geçmesini istedi. Camacho’nun "TSJ'de Morales destekçisi olmayan tek kişi" olarak tanımladığı ve devlet başkanı olmasını istediği Sosa'nın, geçen yıl bir yargıcın atanması konusunda 10 bin dolar rüşvet aldığı iddia edilmiş, TSJ bu iddiaları yalanlamıştı.

OAS'de olağanüstü toplantı

Öte yandan ülkedeki seçimleri denetleme çalışmalarına devam eden OAS'nin Washington'daki merkezinde, Bolivya konusunda olağanüstü Daimi Konsey toplantısı yapıldı. Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary, muhaliflerin ülkede bir darbe gerçekleştirmek istediğini ve Bolivya demokrasisinin tehdit altında olduğunu vurguladı. Pary, "Bir halkın sesi, faşist kalabalıklar karşısında susturulma tehlikesi altında." diye konuştu. Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen seçimleri, Devlet Başkanı Morales yüzde 47,8 oy oranıyla ile ilk turda kazanmış, rakibi eski Devlet Başkanı Mesa ise yüzde 36,51'de kalmıştı. Ülkedeki yasalara göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Bu sonuçların çıkmaması durumunda seçimler en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor.

05/11/2019 10:50