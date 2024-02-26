Bolkan Bardak’tan çağrı: Burası hepimizin değeri sadece Lefkoşalı’nın değil…

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Indigo Bar Nicosia’nın işletmecisi Bolkan Bardak sosyal medya hesabı üzerinden çağrı yaparak “Lefkoşa’mıza sahip çıkalım” mesajı verdi.

Zahra sokakta geçtiğimiz hafta yaşanan ve ciddi bir paniğe neden olan kavga olayının etkileri sürüyor.

Indigo Bar Nicosia’nın işletmecisi Bolkan Bardak, “Lefkoşa’mızı kaybetmekten kurtaralım” çağrısı yaparken Lefkoşa’nın sadece Lefkoşalı’ya ait olmadığına dikkat çekti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’ya da çağrıda bulunan Bardak “Mehmet Harmancı’nın müdahale etmesini, bize yeniden sokaklarında festivaller yaptığımız, misafirlerimizi huzurla ağırladığımız, acaba bugün araçlarımıza ve dükkanlarımıza ne zarar verilecek diye düşünmediğimiz Lefkoşa’mızı kazandırmasını ümit ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bolkan Bardak’ın açıklaması şöyle:

Burası Asmaaltı Sokağı “Yayalaştırılmış Alışveriş ve Eğlence Merkezi”. Sadece Lefkoşa insanının değil Mağusa, Girne, Lefke, İskele, Güzelyurt insanının da Alışveriş ve Eğlence Merkezi aynı Zahra sokak gibi.

Biz bölge esnafı için yeni değil bu kavgalar, yeni değil yaşanan huzursuzluklar. Gerek bölge esnafı gerekse misafirlerimiz herkes huzursuz. Araçlarımız hasara uğratılıyor, dükkanlarımızın camları kırılıyor, misafirlerimiz sokaklarda artık huzurla yürüyemiyor. Ne kadar acı ki burası yayalaştırılmış alışveriş ve eğlence merkezi. Bu yaşananlara genel de Lefkoşa Türk Belediyesi’nin özel de ise Lefkoşa için hassasiyetini bildiğim, Lefkoşa insanına ve Kıbrıs insanına verdiği değeri bildiğim Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Harmancı’nın müdahale etmesini, bize yeniden sokaklarında festivaller yaptığımız, misafirlerimizi huzurla ağırladığımız, acaba bugün araçlarımıza ve dükkanlarımıza ne zarar verilecek diye düşünmediğimiz Lefkoşa’mızı kazandırmasını ümit ediyorum.

Paylaşın ki duyulsun, paylaşın ki Lefkoşa’mızı kaybetmekten kurtaralım yoksa sokaklarında şarkılar söyleyip danslar ettiğiniz Lefkoşa Asmaaltı Bölgesi de Zahra Sokağı da yok olacak.

Unutmayın burası hepimizin değeri sadece Lefkoşalı’nın değil…