Bolkan: Başkan ve yönetimine hakkımı helal etmiyorum

M.Değirmenlik yönetimin iki gün boyunca telefonu kapalı olduğu için iletişim kuramadığı ve bugün görevden aldığı teknik direktör Mehmet Bolkan sert açıklamalarda bulundu.

Bolkan'ın sosyal medya hesabındaki açıklamaları şöyle;

“Değerli arkadaşlar. Bugün Miracle Değirmenlik Spor Kulübü olarak yapılan açıklamada şahsıma yönelik çok çirkin bir açıklama yapılmıştır.

Geçen yıl Birinci Lig’de Çetinkaya’ya kaybedilen 5-1’lik mağlubiyet sonrası göreve getirilmiş ve Play-off grubunda birinci olarak yıllar sonra Değirmenlik takımını Süper Lige taşımıştık. Bu yıl oynadığımız 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik (MTG ile deplasmanda), 1 mağlubiyet almış pozisyonda idik. Sene başında KTSYD Kupasında Merit Alsancak Yeşilova'yı 4-0 yenerek Değirmenlik’e Süper Lig tarihindeki İlk kupasını kazandırdık. Bugün yapılan özellikle benimle ilgili açıklamada tribündeki bir taraftarların bana yönelik küfür ve söylemleri duymamazlıktan gelen Başkan ve yöneticiler ne yazık ki o hayatta kendisine bile faydası olmayan bu kişiye müdahale ederek Miracle Değirmenlik takımının yani kendi teknik direktörlerini koruyacak hiçbir davranışta bulunmamışlardır. Aksine bugün benim davranışlarımı bahane ederek beni görevden almışlardır. Kullanılan kelimeler çok çirkindi. 35 yıl öğretmenlik yapmış, sayısız başarılara imza atarak HTL’den Beden Eğitimi Öğretmeni olarak emekli olurken 19 kupaya imza atarak futbolda da kariyerimi ortaya koydum. Yalnız futbolda değil belki de DÜNYADA olmayan bir olaya da imza attım. Basketbolda BÜYÜK BAYAN ve BÜYÜK ERKEKLER’de de tüm kupaları kaldıran bir coachum. Daha önemlisi polisten alınan KARAKTER belgem TERTEMİZDİR. Radar cezam bile yoktur. Buna rağmen bana yöneltilen disiplinsiz davranış kelimelerini öncelikle bunları söyleyenler kendilerine bakacaklar. Ülkede hiç kimse tarafından sevilmeyen, antipatik olarak adlandırılan bu kişiler tehdit ve şantajı kullanarak neler yaptığını herkes bilmektedir. Çevresine, köyüne hiçbir şey katamayan bu kişi aç kalmasın diye köyde küçücük bir kahvede çalıştırılıp karnını doyurması sağlanıyor. Bu adamın arkasına saklanarak çok komik bir karar alarak kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorsunuz. Daha gerçekçi bir karar üretebilirdiniz. Siz zannediyor musunuz ki son 2 gün kendi aranızda, bazı sizin maddi olarak beslediğiniz oyuncularla neler konuştuğunuzu bilmiyor muyuz. Bizi seven insanlar da var be arkadaşlar. Bize bütün söylemler aktarıldı. Bilmeyenler için yazalım. Bir kulübü başkan ve yöneticiler değil de FUTBOLCULAR yönetmeye başlarsa başarı hayal olur. Sizin de yöneticiliğiniz sorgulanır. Ben hayatta DİSİPLİN anlayışımdan ödün vermedim. Vermeyeceğim. Disiplinin yerini para almışsa eninde sonunda yanlış yaptığınızı anlayacaksınız. Ama atı alan Üsküdar’ı geçecek. Bu arada sözleşmemde tek 1 TL TAZMİNAT yazmadım. KTFF sekreteri Eren Şişik’ten öğrenebilirsiniz. Kendi Karakterinizi başkalarıyla bir tutmayın. Bu ülkede çok kaliteli, başarılı, becerikli insanlar vardır. Bunu sakın unutmayın. Parayı amaç değil araç görüp takıma katkı koyan antrenörlerim Coşkun Ulusoy, Mehmet Aşık, Ahmet Gardiyanoğlu, Masörümüz Niyazi, malzemecimiz Murat ve doktorumuz Ulaş Yavuz ve bu felsefede olan futbolcularıma teşekkür ederim. Miracle Değirmenlik Başkan ve yönetimine verdiğim zaman ve emeği de HELÂL ETMİYORUM.”

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21/11/2022 18:36