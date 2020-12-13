Bolluğun ve bereketin sembolü 'Kybele' Türkiye'ye getirildi

Türkiye'den kaçak yollarla İsrail'e götürülerek satılan, uzmanlarca milattan sonra 3. yüzyıla tarihlendirilen Kybele heykeli heykel, gümrük işlemlerinin ardından Türkiye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından teslim alındı.

Tarih öncesi dönemlerde inanışa göre bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olan ve bin 700 yıllık olduğu söylenilen ana tanrıça Kybele heykeli, yaklaşık 60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Doğduğu topraklara hasret 60 yılın ardından Kybele, nihayet Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile Türkiye'de. Bu toprakların mirasına bir bir sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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13/12/2020 14:29