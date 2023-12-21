Bologna geri döndü, turu kaptı

İtalya Kupası'nda son 16 turunda Bologna, normal süresi 0-0 tamamlanan ve uzatmalarda 1-0 geriye düştüğü maçta geçen yılın şampiyonu Inter'i 2-1 yendi. Bu sonuçla Bologna tur atlarken, Simone Inzaghi'nin öğrencileri kupanın dışında kaldı.

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21/12/2023

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Bologna geri döndü, turu kaptı


"Çizme"nin iki yükselişteki takımı Inter ve Bologna İtalya Kupası'nda kozlarını TRT SPOR ekranlarında paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Inter'de Lautaro Martinez, 65. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Simone Inzaghi'nin öğrencileri, ilk uzatma devresinde Carlos Augusto'nun golüyle Bologna karşısında 1-0 öne geçti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bologna, 112'de Sam Beukema'nın kaydettiği golle skora denge getirdi: 1-1. 116'da Dan Ndoye sahneye çıktı! Bologna, Inter karşısında 2-1 öne geçti.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca kupayı üst üste 2 kez kazanan Inter, Bologna'ya elendi. 

Bologna'nın çeyrek finaldeki rakibi Fiorentina oldu.

21/12/2023 10:59
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