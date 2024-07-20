Bologna'nın yıldızı Arsenal'a doğru: 42 milyonluk anlaşma

Premier Lig'de yeni sezon öncesinde savunma hattına takviye yapmak isteyen Arsenal'da listenin başında Bologna'da Riccardo Calafiori yer alıyor.



Bologna ile geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken 22 yaşındaki stoper için Arsenal'ın görüşmelerini hızlandırdığı belirtildi.



Sky Sports'ta yer alan haberde Arseal ve Bologna'nın 42 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya yakın olduğu, Calafiori'yle imzanalacak sözleşmede herhangi bir problem olmadığı ifade edildi.



Bologna, geçtiğimiz sezonun başında Calafiori'yi 3.3 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmıştı.

Calafiori, Bologna formasıyla 33 maçta süre alırken 2 gol ve 5 asist kaydetti.