Boltaşlı’da yangın! Bir kişi ağır yaralanarak yoğun bakıma alındı

Boltaşlı’da, geçen çarşamba günü Nihat İlkhan’ın kaldığı ikametgahta meydana gelen yangının çıkış sebebi ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-43) tutuklandı.

Soruşturma kapsamında H.T.’nin, kız arkadaşı aleyhinde dedikodu yapıp, kendisini kötülediği gerekçesiyle, 03.04-03.25 saatleri arasında, Nihat İlkhan’ın kaldığı ikametgahın giriş kapısını cürüm işlemek maksadıyla açarak, içeriye girdikten sonra, o esnada yatak odasında uyuyan İlkhan’ın üzerine ve yatağı ile oda içerisine akaryakıt türü yanıcı madde dökerek, kasten ateşe verdiği tespit edildi. Söz konusu ikametgahı kundaklayan H.T., Nihat İlkhan’ın ağır şekilde yaralanmasına sebep oldu.

Nihat İlkhan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Servisinde müşahede altında tutuluyor.

Diğer polisiye haberler:

-Sahte dolarla alışveriş… 3 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir markete dün saat 06.30 sıralarında müşteri olarak giden S.Ö.’nün (E-23), 430 TL tutarındaki alışverişi ödemek için kasada ibraz ettiği KB79514703Q seri numaralı, sahte olduğuna inanılan bir adet 100 ABD Doları banknotu tedavüle sürüp, para üstü olarak aldığı 2800 TL parayı da sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen E.T.(E-23) ile H.C. (E-23) tutuklandı.

-Arkadaşının evinden 5 bin dolar çalan kişi tutuklandı

İskele’de, geçen salı günü B.A.(E-33), “cep telefonunun şarj cihazına ihtiyacı olduğunu” söyleyip, arkadaşının apartman dairesinin kapı anahtarını ödünç aldı ve arkadaşına ait çanta içerisinde muhafaza edilen toplam 5 bin ABD Doları nakit parayı çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, B.A. tutuklandı.

Alsancak’ta ciddi darp

Alsancak’ta, aralarında kıskançlık nedeniyle yaşanan tartışma sonucu M.E. (E-37), N.B.’nin (K-47) sağ omuzuna ve burnuna vurup ciddi şekilde darp etti ve burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Polis Basın Bülteni'ne göre, önceki gün meydana gelen olayın Polisin bilgisine gitmesi üzerine M.E. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lapta’da kasti hasar

Lapta’da bugün sabaha karşı Kanuni Sokak’ta, S.D.’nin (E-46) evinde köpek ve kedi beslediği gerekçesiyle aynı sokakta sakin komşusuna ait ikametgahın yatak odası camına, kasten parke taşı atıp kırdı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Yenierenköy’de ihmal

Yenierenköy’de deniz içerisinde, dün Y.Ç. (E-24) yönetimindeki jet skinin arkasındaki şişme botu, üzerinde bulunan toplam 5 kişi ile birlikte süratli şekilde çektiği sırada, bot üzerinde bulunan T.G.’nin (E-19) dengesini kaybederek deniz içerisine düşüp yaralanmasına sebep oldu.

T.G. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardsından Nöroloji Servisinde müşahede altına alınırken, Y.Ç. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmdı. Soruşturma devam ediyor.