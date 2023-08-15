Bolu'da orman yangınına müdahale ediliyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

ads ads ads ads
15/08/2023

ads
Bolu'da orman yangınına müdahale ediliyor

Güneyçalıca köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yangına, helikopter, söndürme uçağı, 3 arazöz, 2 su tankeri, 2 su ikmal aracı, 3 hizmet aracı, 50 personel ve köy sakinleriyle müdahale ediliyor.

15/08/2023 12:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: bolu, orman yangınları
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.