Bolu’daki otel faciasının tanıkları konuştu

Bolu Kartalkaya’da korkunç bir olay yaşandı.

Grand Kartal Otel’de gece saat 03.30 sıralarında çıkan yangın, herkesin yüreğini yaktı.

Yangın sonrası hızla bölgeye gelen ekiplerin saatler süren müdahalesinin ardından yangın, dakikalar önce kontrol altına alındı.

66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı otel, yangının ardından adeta kullanılamaz hale geldi.

234 kişinin konakladığı otelde bazı tatilciler çarşafları birleştirerek aşağıya indi. İtfaiye ekiplerinin oteldeki soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.

“İTFAİYENİN AŞAĞIDAN GELMESİ UZUN SÜRDÜ”

Otelin 3’üncü katında konaklayan Atakan Yelkovan, “Tanıdıklarım kurtuldu ama ben yine de bekliyorum. İçeride önemli eşyalarımız var, hem onları belki kurtarabiliriz hem de içeriden haber alırız diye bekliyoruz. Yangın kokusunu eşim aldı. Biz kısmen erken indik. Alarm çalmadı. 2 kat yanıyordu herhalde.

Biz üst kata çıkmaya çalıştık ama çıkamadık, alevler vardı. Alt kata indik. Sonra buraya geldik. Etrafta itfaiye yoktu. İtfaiyenin aşağıdan gelmesi yaklaşık 1-1,5 saat sürdü.

“ÜST KATTAKİ İNSANLAR ÇIĞLIK ÇIĞLIĞAYDI”

Bu sırada 4’üncü, 5’inci katlar yanıyordu. Üst katlardaki insanlar çığlık çığlığaydı. Çarşaf sarkıttılar, kimisi içeri girmeye çalıştı, kimisi atlamaya çalıştı.

Çocuğu içeride olan, arkadaşı içeride olan vardı. Yangın merdiveni yoktu. Biz 3’üncü kattaydık.” dedi.

Yelkovan, yangının ardından civardaki otellere sığındıkları da sözlerine ekledi.

ÇALIŞANI DA O ANLARI ANLATTI

Yangında otelde çalışan bir kişi, dehşet anlarını anlattı. Otel çalışanı, “Bir adam bebeğini sarkıttı, ‘Battaniye getirin tutun bebeğimi atacağım’ dedi bize.” ifadelerini kullandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)