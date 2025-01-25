Bolu'daki yangın faciası... Otelin içinden çektiği anları paylaştı: 'Sanırım ölmek üzereyiz'

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında ailesi ile birlikte kaldığı otelde mahsur kalan ve 17 yaşındaki kız kardeşini kaybeden Müge Karataşlı, otelde yaşadığı çaresizliğin görüntüsünü paylaştı.

Görüntülerde Karataşlı, ölmek üzere olduklarını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan faciadan eşi ve 3 çocuğuyla kurtulan diş hekimi ve iş insanı Talat Buğur, "Karbonmonoksit zehirlenmesinin yangınlarda etkili olduğunu biliyordum. O yüzden dışarıdan kaçış planladık. Eşim 'çarşafları birleştirelim' dedi. Birlikte çarşafları birleştirdik ve aşağı uzattık" diye konuştu.

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı yangın faciasında yeni bir video ortaya çıktı. Yangın faciasında kardeşi Özüm ve diş hekimi olan babası Macit Karataşlı ile otelde bulunan Müge Karataşlı, çektiği videoyu paylaştı.

Kardeşinin ölümünden önce otelde mahsur kalma anlarını videoya çeken Müge Karataşlı, "Bolu Grand Kartal Otel'deyiz. Yangın çıktı, 8. katta mahsur kaldık. Bunu çekmek istedim, sanırım ölmek üzereyiz. Hayat güzeldi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"YAŞANAN OLAYIN ETKİLERİ ZİHNİMDEN UZUN YILLAR GİTMEYECEK"

Çektiği görüntüleri bu notlarla paylaşan Müge Karataşlı, "Öncelikle yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı ve sabır diliyorum. Bu trajedinin içinde canım kardeşimi, kıymetlimi kaybettik. Yaşanan olayın etkileri zihnimden uzun yıllar gitmeyecek. Bu olayın sorumlularına her hatırladığımda bin kere daha lanet okuyacağım, ki unutmak ne mümkün. Kime kızacağımız, kimden hesap soracağımızı bile bilmediğimiz bir olayın içindeyiz. Kardeşimin mutlu yaşadığı 17 yılın hatırına içimize su serpmeye çalışmaktan başka çaremiz yok. Ailem ve ben bu videoda gördüğünüz çaresizlikten hayatta kalmayı başardık. Birçok yardımcı sebep ve şans sayesinde soluk alabiliyoruz. Bizi odasına çağıran hayatta kalmamıza vesile olan Başkent Kayak Okulu Hocası Metin Güneş'e de sonsuz dualarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar yanımızda olup bize destek verenlere şükürler olsun. Sizin omuzlarınızda, arayanların, soranların desteğiyle acımızı hafifletmeye çalışıyoruz. Var olun" dedi.

OTEL YANGININDA 5 ÖĞRENCİSİNİ KAYBETTİ

Başkent Kayak ve Doğa Sporları Spor Kulübü'nün 2025 Sömestir Kayak Kampı 1'inci dönemi, Kartalkaya'da 18 Ocak Cumartesi günü başladı. Grand Kartal Otel'de konaklayan ve birçoğu amatör olarak kayak sporu ile ilgilenen öğrenciler, yangında alevlerin arasında kaldı. Eren Bağcı (15), Ömür Kotan (17), Defne Tüzgiray (11), Demir Tüzgiray (8) ve Ayşe Maya Doğan (12) hayatını kaybetti. 36 yıldır Kartalkaya'da 4,5 ile 18 yaş arasındaki öğrencilere ücretsiz kayak dersi veren kayak eğitmeni Başkent Kayak ve Doğa Sporları Spor Kulübü Başkanı Metin Güneş, 8'inci kattaki odasında kurduğu merdiven sistemi ile kampta bulunan diğer sporcuları ve birçok tatilciyi sağ kurtardı.

TAZİYE MESAJI

5 öğrencisi ve ailelerini kaybetmenin acısını yaşayan Metin Güneş, yaşamını yitiren öğrencileri için taziye mesajı yayımladı. Kulübün imzası bulunan taziye mesajında, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan otel yangınında arkadaşlarımız, ailemiz, kardeşlerimiz Eren Bağcı, Ömür Kotan, canlarımız Defne Tüzgiray, Demir Tüzgiray, Ayşe Maya Doğan ve kıymetli aileleri Yasemen Boncuk Tüzgiray, Erhan Tüzgiray, Ayşemin Elif Doğan, Mehmet Cem Doğan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarını yitirmiş tüm Başkent Kayak ve Doğa Sporları Spor Kulübü camiası mensuplarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.