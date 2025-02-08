Bölükbaşı: ''Asil Nadir’in genel durumu ciddiyetini koruyor''

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08/02/2025

Bölükbaşı: ''Asil Nadir’in genel durumu ciddiyetini koruyor''

Kolan British Hastanesi Başhekimi Dr. Celal Bölükbaşı, iş insanı Asil Nadir’in genel durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Bölükbaşı, Kolan British Hastanesi'nde tedavisi devam eden Nadir’in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü, bugün itibarıyla sağlık durumunda önemli bir değişiklik bulunmadığını kaydetti.

Bölükbaşı, Nadir’in sağlık durumuyla ilgili açıklamasında ,“Kamuoyunda oluşabilecek bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla her gün düzenli bilgilendirme yapacağımızı bir kez daha hatırlatırız” dedi.

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TAGS: asil nadir
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