Bölünmüş Başkentin Havalanı’na yoğun ilgi

Basın Emekçileri Sendikası Lokali’nde dün gerçekleştirilen Bölünmüş Başkentin Havaalanı Belgesel gösterimi saat 19:30’da yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Gösterim sonrasında belgeselin yapımcısı, Kanal Sim Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu ile belgesel üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide belgeselin yapım aşamasını anlatan Sami Özuslu, belgesel gösterimine katılım gösteren misafirlerin de sorularını yanıtladı.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir; film gösterimlerinin ilkinin gerçekleştirildiğini belirtti. Aralık ayında ise Arif Hasan Tahsin Belgesel gösteriminin gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi. Kişmir, sözlerini katılım gösteren tüm basın emekçilerine ve halka teşekkür ederek tamamladı.