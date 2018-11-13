“Bölünmüş Başkentin Havalimanı” Basın-Sen Lokali’nde gösterilecek

Basın Emekçileri Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre 20 Kasım Salı akşamı Basın-Sen Lokali`nde gerçekleşecek olan “Bölünmüş Başkentin Havalimanı” Film Gösterimi saat 19:30’da başlayacak.

Gösterim sonrasında belgeselin yönetmeni Kanal Sim Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu ile belgesel üzerine bir söyleşi gerçekleşecek.

Belgesel gösterimi, halka açık ve ücretsiz olacaktır. Detaylı bilgiye 0 533 838 50 06 numaralı telefondan ulaşılabilir