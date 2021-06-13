Bomba iddia: Belediye başkanları siyasi parti kuruyor

Siyasi kulisler bugün belediye başkanlarının parti kuracağı iddiası ile hareketlendi. Birçok belediye başkanın partisinden istifa ederek yeni bir oluşum içerisinde yer alacağı iddiası yalanlanmadı ancak henüz doğrulayan da olmadı.

İddialar arasında yeni parti oluşumunun başını Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün çektiği ifade edilirken yeni parti oluşumunun içerisinde Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nun yer alacağı kaydedildi.

Söz konusu başkanların diğer başkanlar ile sürekli irtibat olduğu ve partinin birlik içerisinde kurulmasının istendiğin aktarıldı.

Öte yandan söz konusu belediye başkanlarının bugün Türkiye'ye giderek çeşitli temaslarda bulunacağı kaydedilirken başkanların temaslar sonrası resmi açıklama yapacağı iddia edildi.

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13/06/2021 15:24