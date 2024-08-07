Bomba iddia: İsrail Haniye'yi öldürdüğünü itiraf etti

Washington Post'un Beyaz Saray'dan kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail, Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin hemen ardından ABD'yi suikastın arkasında olduğu konusunda bilgilendirdi.

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07/08/2024

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Bomba iddia: İsrail Haniye'yi öldürdüğünü itiraf etti

Washington Post'un Beyaz Saray'dan kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail, Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin hemen ardından ABD'yi suikastın arkasında olduğu konusunda bilgilendirdi.

Gazeteye göre, Biden yönetimi Haniye'nin öldürülmesi kararına öfkelendi ve bunun Gazze'de ateşkes için aylar süren dikkatli müzakereleri altüst edebileceğinden endişe etti.

Washington Post'a göre ABD, İsrail'in Hizbullah ya da İranlı komutanlara suikast düzenlemek için başka operasyonlar başlatmadan önce kendilerine bilgi vermemesine öfkeli. Gazetenin ismini vermediği İsrailli bir yetkili, Başbakan Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesinin "gergin" geçtiğini doğruladı.

07/08/2024 09:06
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TAGS: israil
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