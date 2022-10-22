“Bomba şakası” sefer iptal ettirdi

Türk Hava Yolları'nın (THY) Lizbon-İstanbul seferi öncesi yolculardan birinin "bomba şakası" nedeniyle iptal edildi, yolcu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, TK-1756 sefer sayılı Airbus A321 tipi Lizbon-İstanbul seferini yapacak uçağa yolcu alımı sırasında, bir yolcu uçakta bomba olduğunu söyledi.

Bunun üzerine olay yerine güvenlik güçleri çağrıldı, uçak güvenli park alanına çekildi.

Polis ekiplerince diğer yolcular uçakta bekletilirken, bagajlar indirildi. Güvenlik aramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. "Bomba şakası" yaptığı anlaşılan yolcu gözaltına alındı.

İşlemlerin uzun sürmesi nedeniyle uçuş ekibinin mesai saati dolduğu için sefer iptal edildi.

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22/10/2022 10:06