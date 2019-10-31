Bomba Yüklü Araç Patladı: Ölü Ve Yaralılar Var

Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 4 sivil öldü, 11 sivil yaralandı. Afrin'de sabah 07.00 sularında meydana gelen terör saldırısında, ilçenin sebze haline bırakılan bomba yüklü soğuk hava depolu kamyonet patlatıldı. Olayda ilk belirlemelere göre halde çalışan 4 sivil yaşamını yitirdi, 11sivil de yaralandı. Bazılarının durumu ağır olan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralananlar arasında 2 de çocuğun olduğu öğrenildi. Saldırı nedeniyle sebze halinde yangınlar da meydana geldi. Zeytin Dalı Harekatı'yla 18 Mart 2018'de terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Afrin ilçe merkezinde, teröristler zaman zaman bomba yüklü araçlarla sivilleri hedef alıyor.

31/10/2019 09:51