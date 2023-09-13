Bombacı güvenlik kameralarına takıldı

ads ads ads ads
13/09/2023

ads
Bombacı güvenlik kameralarına takıldı

Limasol’a bağlı “Ay.Athanasios” bölgesinde dün sabaha karşı meydana gelen araç kundaklama olayının, güvenlik kameralarına takıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi olayın, 51 yaşındaki kadının aracına bomba konulmasıyla meydana geldiğini yazdı.

Failin faaliyetlerinin,  51 yaşındaki kadının yaşadığı bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini yazan gazete, ancak failin henüz tespit edilmediğini belirtti.

Habere göre polis olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.

13/09/2023 17:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Bombacı güvenlik kameralarına takıldı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.