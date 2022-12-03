“Bombalı Yıllar” galası yapıldı

Kanal Sim yapımı “Bombalı Yıllar” belgeselinin gala gösterimi yapıldı.

Zafer Kodan’ın senaristliğini ve yönetmenliğini, Sami Özuslu’nun danışmanlığını yaptığı belgeselin KTÖS Konferans Salonu’nda yer alan galasına davetliler katıldı.

Tarihsel süreç içerisinde Kıbrıs’ın kuzeyinde farklı kesimlere yerleştirilen faili meçhul bombaların belgelerle ve tanıklarının anlatılarıyla kurgulanan belgeselin galasında konuşan senarist ve yönetmen Zafer Kodan, “Geçmişte yaşanan birçok olay ve tehditlerin bugün de aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. Hatta o dönemin bazı aktörleri, 2003 yılından sonra ortadan kalkan bazı aktörler, bazı yeni kuklalarla birlikte izbelerinden çıkıp bize bugün 63’leri, 90’ları yaşatmak istiyorlar. Çok da farklı bir dönem değil” ifadelerini kullandı.

Belgeselin danışmanı Sami Özuslu da, Kıbrıs’ın kuzeyindeki bomba olayları ile ilgili yetkililerden dosyaları ve bilgileri talep ettiklerini ancak bu taleplerine bir yanıt dahi alamadıklarını vurguladı.

Özuslu, “Biz hala geçmişini öğrenmeye çalışan bir toplumuz ve bize hep yanlış ve eksik öğretilen tarihin dehlizlerinden bir şey bulup çıkarttığımızda bunu başarı sayıyoruz. Önemli olan arşivlerde bulunan şeyleri tekrardan canlandırmak, en geniş kitlelere ulaştıracak bir formasyona sunmaktır” görüşünü dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kanal Sim Direktörü ve İdari İşler Sorumlusu İpek Akın tarafından, Kodan ve Özuslu’ya çiçek takdim edildi. Belgesel gösterimi düzenlenen kokteyl ile sona erdi.

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03/12/2022 15:22