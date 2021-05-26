Bombayı patlattı! İşte satın alacağı takım

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Ilıcalı'nın İngiltere'den satın alacağı kulüp ortaya çıktı. Kulübün sahibi sosyal medya hesabından Ilıcalı'yı takibe başlarken satın alma görüşmelerinin resmen başladığı aktarıldı.

SITTARD İLE YOLLARINI AYIRMIŞTI

Türk televizyoncu Acun Ilıcalı futbola yatırımlarına devam ediyor. Ilıcalı son olarak Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a ortak olmuştu. Ilıcalı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fortuna Sittard ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

'İNGİLTERE'DEN TAKIM ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Ilıcalı açıklamasında, "Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.​

IŞITAN GÜN DE DOĞRULAMIŞTI

Fortuna Sittard'ın sahibi Işıtan Gün de Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrası yolların ayırdığını resmen duyurmuş ve 'Ilıcalı'ya yaptığı yatırım ve destekleri için teşekkür ederiz." sözlerini kullanmıştı.​

ILICALI'NIN SATIN ALMAYI PLANLADIĞI TAKIM ORTAYA ÇIKTI ​

Acun Ilıcalı'nın 'Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz' açıklamasındaki takım ortaya çıktı. Haberde İngiltere'de geniş yankı uyandırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

TÜM DETAYLARI AÇIKLADILAR

Acun Ilıcalı'nın İngiltere 1. Lig ekiplerinden Hull City'yi satın almak için görüşmelere başladığı aktarıldı. Kulübe yakınlığı ile bilinen Hull Daily Mail'de yer alan habere göre iki taraf arasında satın alma görüşmeleri resmen başladı.​

SITTARD İLE FUTBOLA ADIM ATTI

Haberde Acun Ilıcalı'nın sadece Türkiye'de değil dünyada büyük bir girişimci olduğu ve futbolu çok sevdiği aktarıldı. Haberin detayında Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard ile futbolda yöneticilik deneyimini yaşadığı bilgisi de paylaşıldı.​

HULL CITY İLE PREMIER LİG HAYALİ ​

Hull Daily Mail'de yer alan haberde Ilıcalı'nın 'İngiltere'den bir kulüp satın almak istiyorum' açıklamasına yer verirken Ilıcalı'nın Hull City takımını Premier Lig'e çıkarma planlarının olduğu aktarıldı.

SATIN ALMANIN KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR ​

İngiliz basınında yer alan haberde iki tarafın da anlaşmaya yakın olduğu ve kulübün sahibi Allam’a yapılan en iyi teklifin Acun Ilıcalı tarafından yapıldığı belirtildi. Haberde resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının planlandığı belirtildi.

15-20 MİLYON STERLIN CİVARINDA TEKLİF

Acun Ilıcalı'nın Hull City kulübün satın almak için Ehab Allam'a 15-50 milyon sterlin civarında bir teklif yapması bekleniyor. Hull City, İngiltere 1. Lig'de şampiyon olarak Championship'e yükselme başarısı gösterdi. Ehab Allam'ın bu başarı sonrasında fiyat artışına gidebileceği aktarıldı.

EHAB ALLAM 20 MİLYON STERLİN İSTİYOR ​​

Hull City'den West Ham'a transfer olan İngiliz yıldız Jarrod Bowen transferinden Hull City'nin gelir elde edebileceği ve Ehab Allam'ın 20 milyon Sterlin karşılığında kulübün haklarını Ilıcalı'ya devredeceği aktarıldı.

HEYECANLANDIRAN TAKİP ​

Hull City'nin sahibi Ehab Allam, Instagram üzerinden Acun Ilıcalı'yı takip etmeye başladı. Olumlu giden görüşmeler sonrası Allam'ın bu hamlesi satın almanın gerçekleşmek üzere olduğu iddialarını güçlendirdi.

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26/05/2021 10:09