Bonita Skin & Aesthetics Clinic Courtyard Long Beach’te Hizmete Girdi

15 yılı aşkın süredir Dünya’nın birçok yerinde faaliyet gösteren Bonita Skin & Aesthetics Clinic dün yapılan açılış töreni ile Courtyard Long Beach’te faaliyete başladı. Bonita adından dünya çapında bahsettiren gelişmiş bir estetik ve cilt bakım merkezidir.

Bir çok ülkede ünlü olan Opatra ve İngiltere’yi kasıp kavuran Wash a Brush şirketinin de elçisidir. Courtyard bünyesinde bulundurduğu restaurant, kids clup, fitness center, açık-kapalı havuz, jaquzi, buhar odası, sauna, hamam, spa ve güzellik merkezi ile 5 yıldızlı otel konseptinde hizmet veriyor. Hizmetlerini en üst standartlarda sunmayı vizyon edinen yönetim güzellik merkezi olarak tecrübesi ve kalitesi ile ön plana çıkan Bonita Skin & Aesthetics Clinic’i Courtyard’a kazandırdı. Açılan merkez UniSex olarak hem kadın hem de erkeklere hizmet sunacak. Haftanın 7 günü hizmet verecek güzellik merkezinde cilt güçlendirme, yüz germe, kalıcı oje, erkek bakımı, dudak dolgusu, saç uzatma, tırnak uzantıları, yüz şekillendirme ve çok daha fazla uygulama yapılabilecek.

Açılışı gerçekleştiren Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç pandeminin getirdiği ekonomik zorluklara rağmen Dubai ve Londra’dan sonra 7. Şubelerini İskele’de açan Sami & Bonita çiftini tebrik etti. Yeni işletmenin bölgeye değer katacağına inandığı belirtirken, hayırlı olmasını diledi.

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12/11/2021 15:55