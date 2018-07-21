Bonservisi 190 Milyon Euro! Forma Numarası 7!..

Neymar ve Mbappe'nin PSG'de kalacaklarını açıklaması gözleri Eden Hazard'a çevirdi. Belçikalı için ülke medyasında Real Madrid ile anlaştığı iddia edildi. Bonservis bedeli ise 190 milyon Euro...

İspanya medyası da oyuncunun forma numarasının 7 olacağını yazdı. Brezilyalı Neymar ile Kylian Mbappe'nin Paris Saint Germain'de (PSG) devam kararı almasının ardından gözler Real Madrid'e gidecek yıldız isme çevrildi. İspanya ve İngiliz medyası ise Eflatun Beyazlılar'ın gözdesinin Eden Hazard olduğuna geniş yer verdi. Belçikalı oyuncu da geçtiğimiz günlerde "Stamford Bridge'deki 6 harika yılın ardından farklı bir şeyleri keşfetme zamanı geldi" diyerek Chelsea'ye veda edebileceğini açıkladı.

Dünya Kupası'nın yıldızlarından Eden Hazard'ın geleceğiyle ilgili en önemli kaynak Belçika medyası, çarpıcı iddialarda bulundu. NieuwsBlad ve HLN gazeteleri, Hazard'ın babasının Real Madrid ile görüşmeler yaptığını ve ilerlemeler kaydedildiğini yazdı. Le10Sport gazetesi ise Chelsea ile Real Madrid arasında ön anlaşmaya varıldığını ve Real'in İngiliz ekibine Hazard için 190 milyon Euro ödeyeceğini yazdı.

RONALDO'NUN FORMASI EDEN HAZARD'A

Belçika'nın dışında İspanyol medyası da Chelsea ve Real Madrid'in anlaştığı iddialarını sayfalarına taşırken, oyuncunun Başkent ekibinde giyeceği forma numarasına da yer verdiler. Buna göre, Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen Luka Modric, 10 numaralı formayı giymeye devam edecek. Chelsea ve Belçika Milli Takımı'nda 10 numara giyen Eden Hazard'a ise, Cristiano Ronaldo'dan boşalan 7 numaralı forma verilecek.