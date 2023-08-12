Bonservisli transfer bitti kiralık ve yabancı transferleri devam

Futbol kulüpleri yeni sezona yönelik hazırlıklarını sürdürürken transfer çalışmaları da devam ediyor.

Transfer döneminin birinci aşaması olan bonservisli transfer periyodu dün sona erdi.

Futbol Federasyonu'nun sezon planlamasında açıkladığı tarihlere göre kiralık transfer dönemi 8 Eylül Cuma gününe kadar sürecek.

Yabancı transfer dönemi ise 20 Eylül Çarşamba günü sona erecek.

İlk resmi müsabaka Süper Kupa Finali'nde MTG ile Türk Ocağı arasında 15 Eylül'de oynanacak.

Süper Lig ve Birinci Lig maçları 23 Eylül'de başlayacak.

Bu habere tepkiniz:

