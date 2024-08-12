Bonservisli Transfer ve Serbest Transfer'de bugün sona eriyor

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12/08/2024

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Bonservisli Transfer ve Serbest Transfer'de bugün sona eriyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri'nde bugün (12.08.2024) Bonservisli Transfer ve Serbest Transfer sona eriyor. Buna göre AKSA Ligleri'nde yer alan kulüpler bonservisli olarak kadrosuna katacakları oyuncuların yanı sıra Serbest Transfer Hakkı bulunan Süper Lig ve 1.Lig oyuncuları ile BTM Ligleri'nden serbest kalma bedeli yatırarak kadrolarına katacakları oyuncular için bugün işlemlerini tamamlamak zorunda olacak. 

1. TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ

İŞLEM

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

YERLİ BONSERVİSLİ TRANSFER

01/07/2024

12/08/2024

YERLİ KİRALIK TRANSFER

01/07/2024

09/09/2024

YABANCI TRANSFER

01/07/2024

18/09/2024

SERBEST TRANSFER

22/07/2024

12/08/2024

BTM LİGİ SERBEST TRANSFER

01/07/2024

12/08/2024
12/08/2024 11:35
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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