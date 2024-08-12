Bonservisli Transfer ve Serbest Transfer'de bugün sona eriyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri'nde bugün (12.08.2024) Bonservisli Transfer ve Serbest Transfer sona eriyor. Buna göre AKSA Ligleri'nde yer alan kulüpler bonservisli olarak kadrosuna katacakları oyuncuların yanı sıra Serbest Transfer Hakkı bulunan Süper Lig ve 1.Lig oyuncuları ile BTM Ligleri'nden serbest kalma bedeli yatırarak kadrolarına katacakları oyuncular için bugün işlemlerini tamamlamak zorunda olacak.

1. TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ İŞLEM BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ YERLİ BONSERVİSLİ TRANSFER 01/07/2024 12/08/2024 YERLİ KİRALIK TRANSFER 01/07/2024 09/09/2024 YABANCI TRANSFER 01/07/2024 18/09/2024 SERBEST TRANSFER 22/07/2024 12/08/2024 BTM LİGİ SERBEST TRANSFER 01/07/2024 12/08/2024