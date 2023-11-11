Booking, vergi anlaşmazlığını sonlandırmak için İtalya'ya 94 milyon euro ödedi

Konaklama için internet üzerinden rezervasyon hizmetleri sunan Booking'in, 2013 ile 2021 yılları arasındaki KDV beyannamelerini yapmaması nedeniyle İtalya ile yaşadığı anlaşmazlığı sona erdirmek için 94 milyon euro ödediği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Hollanda merkezli Booking.com şirketi, İtalya Gelir İdaresi Ajansı'na (Agenzia delle Entrate) üyelik prosedürü yoluyla, 2013-2021 dönemine ait KDV beyannamelerinin yapılmamasına ilişkin anlaşmazlığı sona erdirmek ve varlıklarına el konulmasından kaçınmak için 94 milyon euroluk bir ödeme yaptı. Böylece, İtalya ile Booking arasındaki vergi anlaşmazlığı son buldu.

Cenova Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekim 2022'de başlattığı bir soruşturma çerçevesinde, İtalyan Mali Polisi, Booking'in söz konusu yılları kapsayan döneme ilişkin KDV beyannamesi yapmadığını tespit etmişti.

İtalya'da bu hafta içinde ayrıca, vergi kaçakçılığı şüphesiyle ABD merkezli kısa süreli konaklama ayarlama platformu Airbnb'ye yönelik soruşturma kapsamında, şirketin Avrupa'daki gelirlerinin toplandığı Airbnb Ireland Unlimited Company'de idari pozisyonlarda çalışmış 3 kişiye ait 779 milyon eurodan fazla paraya el konulmuştu.