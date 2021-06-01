Bora, Adalı Cinayetiyle İlgili Açıklamaları Değerlendirdi

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01/06/2021

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Bora, Adalı Cinayetiyle İlgili Açıklamaları Değerlendirdi

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili o tarihlerde Kıbrıs’ta görev yapan komutanların açıklamalarının, olayın anlaşılmasına vesile olduğunu belirtti.

Bora, Türk tarafının iki devletli çözüm politikasının dikkate alınmaya başlanması üzerine paniğe kapılan bazı çevrelerin yıllar önce yaşanan bir üzücü olayı bahane ederek Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlarına karşı son derece haksız ve aşağılayıcı ifadeler kullanmalarını kınadıklarını ve haklarında gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını istediklerini kaydetti.

Bora yazılı açıklamasında, bu yapılanlarla, Kıbrıs Türk halkının Türk ordusuna olan sonsuz sevgi, saygı ve güvenini sarsmanın amaçlandığını belirtti.

01/06/2021 14:39
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TAGS: Yılmaz Bora, Kutlu Adalı, TMT Mücahitler Derneği
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