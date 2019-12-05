Bora: Anavatan ile beraberiz

Barış Pınarı Harekatı’na destek için toplanan yardımın çeki, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk’e takdim edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik rezidansında gerçekleşen takdim töreninde konuşan Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Kıbrıs Türk halkının anavatanı ile beraber hem kıvançta hem de tasada birlikte olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uluslararası hukuka uygun olarak Barış Pınarı Harekatını icra ederek bölgeye barışı getirdiğini söyledi.

“Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla” halen mücadeleye devam edildiğini dile getiren Öztürk, Londra’da yapılan NATO zirvesinde de terörle mücadeledeki kararlılıklarının vurgulandığını ve terör örgütünün gerçek yüzünün ortaya konduğunu kaydetti.

TSK’nın Kıbrıs adasında garanti ve ittifak anlaşmalarından kaynaklı hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğini belirten Öztürk, adada asla bir oldu bittiye müsade edilmeyeceğini vurguladı.

Bağışın kendileri için çok değerli ve anlamlı olduğunu dile getiren Öztürk, “Yapılan bağış, sizlerin bizim harekatımıza ve TSK’ya desteğinizi göstermesi bakımından çok anlamlıdır. Çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞÇERİ: “YAPILAN BAĞIŞ KIBRIS TÜRKÜNÜN HERZAMAN DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLUNDUĞUNUN BİR İSPATIDIR”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise, bağışın son derece önemli olduğunu vurguladı.

Yapılan bağış ile Kıbrıs Türkünün yüzünün Anadoluya dönük olduğunun, TSK ile her zaman yan yana omuz omuza dayanışma içerisinde olunduğunun bir ispatı olduğunu dile getiren Başçeri, Barış Pınarı Harekat ile de varılan noktayla kıvanç duyduklarını söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Sivil kayıplarının en asgari düzeyde tutulması yönünde uluslararası toplumdan telkinler alırken bu konuyu uluslararası toplum tartışa dururken TSK’nin öncülüğünde terörden temizlenen alanda bugün okulların yeniden eğitime başladığını görmekten dolayı kıvanç duyuyoruz. Bu da Harekatın başarıya ulaştığını ve orda hayatın yeniden normale döndüğünü ve terör örgütünün bölgeden temizlendiğinin kanıtıdır. Rusya ile yaptığımız devriye çalışmaları devam etmekte, havadan ve karadan bu devriyelerle bölgenin terör örgütünden arındırılması için gayretlerimiz sürmektedir. Sizlerin de TSK’ya yapmış olduğunuz katkı için de teşekkür ederiz.”

05/12/2019 15:53