Bora: Düşmanca tavırlar onlara bir yarar getirmeyecek

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, adada Rum saldırılarının sebep olduğu ayrılığın, Türkler ile Rumlardan oluşan iki ayrı bölgede barış ve huzur içinde varlığını sürdüren iki ayrı egemen idarenin kabulünün, hem iki anavatanın hem de yan yana yaşamakta olan her iki halkın da yararına olacağını kaydetti.

Bora yazılı açıklamasında, “Kıbrıs’ı bir Yunan işgalinden kurtaran ve 45 yıldır barışın koruyucusu olan Türkiye’ye ve Kıbrıs Türk halkına karşı gerek Kıbrıs Rumlarının ve gerekse Yunanistan’ın sürdürdükleri düşmanca tavırları onlara bir yarar getirmeyecektir” dedi.

Gelinen bugünkü aşamanın, Kıbrıs’ta yaşanan gerçeklerin bir sonucu olduğunu kaydeden Bora, aradan geçen bunca yıldan sonra kökleşmiş bulunan bu olguyu değiştirmeye çalışmanın ilgili taraflar olan Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Türk halkı ile Kıbrıs Rum halkına bir yarar getirmeyeceğini ifade etti.

Özel mülkiyet, dört özgürlük ve serbest dolaşım hakkı ileri sürülerek ve nüfus oranı dört Rum’a karşı Bir Türk ile sabit tutularak, Kıbrıs’ın gerçekleri ile bağdaşmayan tezlerle kalıcı ve yaşayabilir bir çözüme ulaşılamayacağını belirten Bora, Rumlar aynı isteklerde ısrar ederse bir çözüme ulaşılamayacağının aşikar olduğunu kaydetti. “Oysa toprak ve mülkiyetin toplu takas ve tazminatlarla halli öngörüldü” diyen Bora açıklamasında şunları kaydetti: “Rumların kabule yanaşmadıkları toprak konusu ile ilgili uzmanların tespitlerine göre Kıbrıs’ın % 33’ü tapulu Türk olduğu ve Vakıf mallarının Rumlara nasıl geçtiği de artık herkes tarafından bilinmektedir. Şimdi de Doğu Akdeniz’de hak sahibi bulunan KKTC ile Anavatanımız Türkiye’nin tüm ikaz ve uyarılarını dikkate almayan Rumların arkalarına aldıkları suni destekle sürdürdükleri olumsuz tavırlarının sonunda kendilerine bir yararı olmayacağını anlayıp geçmiş olaylardan ders almaları gerekir”.