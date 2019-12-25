Bora 'Kıbrıs ve Kıbrıs davası' başlıklı konferans verecek

Bora, GAP Gazeteciler Birliği’nin davetlisi olarak Türkiye’nin Malatya ve Adıyaman illerinde “Kıbrıs ve Kıbrıs davası” başlıklı konferans verecek.

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25/12/2019

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Bora 'Kıbrıs ve Kıbrıs davası' başlıklı konferans verecek

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, GAP Gazeteciler Birliği’nin davetlisi olarak Türkiye’nin Malatya ve Adıyaman illerinde “Kıbrıs ve Kıbrıs davası” başlıklı konferans verecek.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, konuya ilişkin açıklamasında, yıllarca Akdeniz’de yaşanan gerilim ve stratejik adımların Kıbrıs’ın önemini daha da artırdığına vurgu yaparak Kıbrıs davasının önemli mihenk taşlarından olan Bora’nın Malatya ve Adıyaman’da konferans vereceğini belirtti.

Konferans, yarın Malatya Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Şehit Oğuzhan Günaydın Konferans Salonu’nda saat 19.00’da; Cuma günü ise saat 14.00’te Adıyaman Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi salonunda yer alacak.

25/12/2019 16:27
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