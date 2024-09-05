Borak, Karpaz gençleri için çıkış yollarını ortaya koydu

Dipkarpaz; Çevre, Doğa Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, Karpaz gençlerinin içinde bulunduğu sorunları ve çıkış yollarını kaleme aldığı köşesinde anlattı.

Özgür Gazete’deki köşesinde kaleme aldığı yazıda Karpaz gençliğini içinde bulunduğu zor durumu anlatan Borak, çıkış yolları için önerilerini de sundu.

İşte Borak’ın köşe yazısının tamamı: Karpaz gençliği, bana göre ülkenin ekonomik ve sosyal anlamda en şanssız topluluğudur.

İçinde bulunduğumuz coğrafya, birçok imkân barındırmasına rağmen bilinçli kullanılmadığı ve yeryüzüne çıkarılmadığı için gençlerin işsizlik çekmesine ve göç etmesine yol açıyor.

Yıllardır verilen vaatler de havada kaldığı için gençler de kahve köşelerinde veya göç yollarında bitiriyor ömrünü.

Böylesi tarımsal alanlara sahip ve zengin bir turizm potansiyeli olan yerde işsiz kalmak, iş sahibi olamamak büyük bir sorun.

Tüm suç yönetenlerin mi?

Tabii ki HAYIR!

Talep etmedikçe ve ne istediğimizi bilmedikçe bu iş böyle gidecek.

Düşünün, bir yaşam alanında dördüncü nesil, 50 yıl önceki sorunları tartışıyorsa ve halen daha bu sorunlarla boğuşmak zorunda kalıyorsa, bunda yöneticilerin tamamen art niyeti vardır.

Ve bir halk da 50 yıllık sorunlarına çözüm üretecek irade ortaya koyamıyorsa, orada da büyük bir sorun var demektir.

Hükümet edenler, pembe yalanları ve iç savaşlarını bir köşeye koyup gençlerin önünü açmak zorundadır.

Sadece birkaç basit öneri yazayım:

-Gençlerin destekleneceği yeni işyerleri açılımında proje muafiyeti ve eko turizm kredisi verilerek büyük bir sorun çözülebilir.

-Gençlerin göç sorununu önleyecek barınma imkânı (kırsal kesim veya sosyal konut) projeleri hayata geçirilebilir.

-Üniversite kampüsü (denizcilik, ziraat, turizm, gastronomi vb.) halkın bilinçli gelişimi sağlanabilir.

-Zafer burnu bölgesi köy muamelesi görerek, boş yerlerin iş sahalarına çevrilmesi sağlanabilir. Ve iddia ediyorum, akıllı projeler ile bu alan yüzde 50 işsizlik sorununu çözer.

-Futbol sahası ve etrafının iyileştirilmesi ile kamp alanları yaratılması sağlanarak, yurt içi ve yurtdışı takımlarının bölgede kamp yapacağı alanlar ile ekonomik girdi sağlanabilir.

-Ortaokul yerine, meslek lisesi açılması ile meslek sahibi gençler yetiştirilebilir.

-Orman, iskân veya vakıf arazilerinin hayvancılık veya tarım yapacak işsiz gençlere verilmesi sağlanabilir.

-Kendi yerleşim yerlerine yakın boş arazilerin barınma imkânı sağlayacak şekilde aile bireylerinin kullanımına verilmesi sağlanabilir.

-Mikro işletme kurmak isteyen gençlere Karpaz özelinde ekonomik destek verilmesi sağlanabilir.

-Özellikle bölgede büyük ihtiyaç olan kafe, restoran gibi ihtiyaçlı alanlarda ara eleman yetiştirme kursları açılması ve belge alanlara iş açma olanakları sağlanabilir.

-İmara kapalı alanlarda tarım veya turizm yapacak gençlere, belirli ölçekte tamamen doğal yapılaşma imkânı sağlanabilir.

-Tarihi alanların iyileştirilmesi ile turizme kazandırılması sağlanabilir.

-Binlerce boş mağara, bilimsel çerçevede tamamen doğal yapısı korunarak, Kapadokya modeli turizme kazandırılabilir.

-Köylerimiz betona boğulmadan, doğal gelişim sağlanarak çekim merkezi haline getirilebilir.

-Karpaz özelinde rehberlik kursları verilerek rehber yetiştirilmesi sağlanabilir.

Bunlara benzer yüzlerce öneri yazabilirim.

Daha önceki yazılarımda da yazdığım gibi burada her şey var ancak NİYET yok.

NİYET olduğu gün, oturup her şeyi planlayabiliriz.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.