Boran Bora, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında kulaç atacak

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22/08/2024

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Boran Bora, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında kulaç atacak

Fast Frogs Spor Kulübü  yüzücüsü Boran Bora Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin 25 Ağustos Pazar günü 36.'sını düzenleyeceği  Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılmak üzere bugün adadan ayrılıyor.

6.5 km mesafedeki yarışma, Kanlıca İskelesin'den başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda sona erecek. Açıksu yüzme branşına daha önce katılmış olduğu Oceanman yarışmalarıyla ülkemizi Tayland - Phukette ve İtalya - Lago d'orta'da temsil eden başarılı yüzücümüz, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına ilk kez katılarak büyük bir tecrübe ile Aralık ayındaki Oceanman World Final Dubai'de başarılı bir yarış çıkarmayı hedefliyor.

22/08/2024 09:24
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TAGS: Boran Bora
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