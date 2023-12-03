Boran Gururumuz oldu

Kıbrıslı Türk yüzücü Boran Bora Dünya 5'incisi oldu

ads ads ads ads
03/12/2023

ads
Boran Gururumuz oldu


Thailand Phuket’de gerçekleşen OCEANMAN World Final Championship 2023’ün ilk gününde 5Km Half Oceanman katagorisinde 72 ülkeden toplam 225 yüzücünün yarıştığı müsabakaya en genç (14 yaş) yüzücü olarak katılan Kıbrıslı Türk Boran Bora bu zorlu mücadelede denizden çıkan ilk 16’ncı yarışmacı olurken 14-19 yaş kategorisinde 5’inciliği elde etti.


Boran, ayrıca 2Km Open Sprint yarışmasında da Boran BORA 234 kişinin mücadele ettiği yarışta denizden 5. Olarak çıkmış olup yaş katagorisinde 2.sırada bitirdi

03/12/2023 13:52
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Boran Gururumuz oldu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.