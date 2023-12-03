Boran Gururumuz oldu

Thailand Phuket’de gerçekleşen OCEANMAN World Final Championship 2023’ün ilk gününde 5Km Half Oceanman katagorisinde 72 ülkeden toplam 225 yüzücünün yarıştığı müsabakaya en genç (14 yaş) yüzücü olarak katılan Kıbrıslı Türk Boran Bora bu zorlu mücadelede denizden çıkan ilk 16’ncı yarışmacı olurken 14-19 yaş kategorisinde 5’inciliği elde etti.



Boran, ayrıca 2Km Open Sprint yarışmasında da Boran BORA 234 kişinin mücadele ettiği yarışta denizden 5. Olarak çıkmış olup yaş katagorisinde 2.sırada bitirdi